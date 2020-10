Stevie Nicks open over keuze voor abortus: “Anders had Fleetwood Mac niet bestaan”

CelebritiesToen ze 31 was, liet Stevie Nicks (72) een zwangerschap beëindigen. Dat vertelt de zangeres van Fleetwood Mac in The Guardian. “Een kind was onmogelijk."

De opkomende presidentsverkiezingen in Amerika waren de aanleiding voor een gesprek over abortus. “Als president Trump de verkiezing wint en de rechter kiest die hij wil (in plaats van de onlangs overleden Ruth Bader Ginsburg, red.), dan zal zij zonder twijfel abortus illegaal maken en vrouwen dwingen om terug in achterstraatjes abortus te plegen", legt Stevie Nicks uit in The Guardian. Zelf liet ze in 1979 een zwangerschap beëindigen. Haar band, Fleetwood Mac, bevond zich toen op een hoogtepunt en een baby paste niet in het plaatje. “Als ik die abortus niet had gehad, dan ben ik er zeker van dat Fleetwood Mac niet had bestaan. Een kind krijgen was onmogelijk toen, omdat we zo hard en zo vaak werkten. En er waren ook drugs ... Ik gebruikte toen erg veel drugs. Ik had moeten stoppen."

Maar dat was niet écht een optie, zegt Stevie. “Ik wist dat de muziek die we gingen uitbrengen, de harten van heel veel mensen zouden genezen en dat de muziek mensen blij zou maken. Dus ik dacht: weet je wat? Dit is erg belangrijk. Er is geen andere band ter wereld met twee vrouwelijke leadzangers, twee vrouwen die de teksten schrijven. Dat was mijn missie."

Eén huwelijk

Ze herinnert zich een discussie met haar vader, toen ze 35 jaar oud was. “Uit het niets zegt mijn vader: ‘Stevie, jij zal nooit trouwen.’ Als Christine (McVie, de andere zangeres van Fleetwood Mac, red.) bij ons was, zou ze je vertellen dat we allebei de beslissing hebben genomen om nooit kinderen te krijgen en in plaats daarvan onze muzikale muze de wereld rond te volgen. Dat is niet mijn job, het is wie ik ben." Om volledig te zijn: Stevie trouwde wel degelijk een keertje, met Kim. Hij was de echtgenoot van haar beste vriendin uit het middelbaar, Robin Anderson. Maar toen ze zwanger was van haar eerste kind, werd er bij Robin leukemie vastgesteld. Ze overleed niet lang na de geboorte. En Stevie trouwde met Robins weduwnaar: “Maar dat was geen echt huwelijk", zegt ze. “We deden het om voor haar zoon te zorgen. En drie weken later beseften we dat het niet zou werken." Na drie maanden gingen Kim en Stevie dan ook uit elkaar.

