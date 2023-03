Steven Seagal, de controversiële actieheld die beste vriendjes is met Vladimir Poetin: “Plots trok hij m'n kleren uit. Ik was nog maar 18”

Celebrities Acteur Jack Black deelt hilarische video waarin hij rol van Superman accepteert: “Ik weet dat ik geweldig zou zijn”

Wie wordt de nieuwe Superman? Dat is een vraag die vele fans van het DC-universe zich stellen. Maar als het van de Amerikaanse acteur Jack Black (53) afhangt, zal hij de superheldenrol op zich nemen. In een hilarische video op zijn Instagrampagina accepteert hij de rol, al ‘twijfelt’ hij eerst nog even. “Nee, ik heb al alle superhelden gespeeld”, aldus Black in een nep telefoongesprek met DC-baas James Gunn. Daarna springt hij recht en is hij te zien in zijn Superman-pak, klaar om de misdaad te gaan bestrijden.