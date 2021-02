Sterrenchef Roger Van Damme bezocht op zijn 12 jaar al de seksshops in het Nederlandse Sluis

Roger Van Damme had deze ochtend iets op te biechten aan zijn ouders en dat deed de sterrenchef tijdens de ochtendshow van Sven Ornelis en Anke Buckinx op Joe. Toen hij twaalf jaar was, verkocht hij lotjes van Broederlijk Delen en Roger had alvast een goede tactiek om heel wat lotjes te verkopen. Zo verkocht hij er niet alleen aan zijn buren of in de winkelstraat, maar ook in de seksshops van het Nederlandse Sluis. “Ik mocht van mijn mama en papa overal gaan verkopen”, vertelde Roger deze ochtend op de radio.