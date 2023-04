Sterren kijken op Coachella: Justin Bieber gaat compleet uit de bol en Camila Cabello en Shawn Mendes samen gespot

Celebrities Reese Wither­spoon viert eerste album van zoon Deacon Phillippe

Actrice Reese Witherspoon (47) en haar ex-man Ryan Phillippe (48) hebben het eerste album van hun zoon Deacon Phillippe (19) gevierd tijdens een releasefeestje in Hollywood. In een post op Instagram bedankt Deacon iedereen die aanwezig was voor de “geweldige avond”.