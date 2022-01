Sterren herdenken overleden ‘Golden Girls’-actrice Betty White: “Een groot gemis voor ons allemaal”

Celebrities‘The Golden Girls’-actrice Betty White is op vrijdag, zo’n twee weken voor haar 100ste verjaardag, overleden. Haar dood raakt duidelijk heel veel mensen, want ondertussen eren verschillende grote namen uit Hollywood White op sociale media. “Alsof 2021 nog niet erg genoeg was… rust in vrede, koningin Betty”, klinkt het in één van de vele berichten.

Het overlijden van ‘The Golden Girls’-actrice kwam voor velen als een verrassing. White was niet ziek en midden december liet Betty nog weten dat ze grootse plannen had voor haar 100ste verjaardag op 17 januari. Na het nieuws van haar overlijden reageerden dan ook verschillende acteurs zoals Ryan Reynolds, Sandra Bullock en Reese Witherspoon op sociale media.

Ryan Reynolds, die enkele dagen geleden nog een grapje maakte over de actrice, deelde een foto van haar op zijn Instagram-account. “De wereld ziet er anders uit nu. Ze is erin geslaagd om heel oud te worden, maar op een bepaalde manier toch nog niet oud genoeg. We gaan je missen, Betty.” Sandra Bullock, die samen met Reynolds en White in de romantische komedie ‘The Proposal’ speelde, reageerde ook op het nieuws. “Normaal gezien drink ik geen wodka, maar vanavond zal ik het drinken. Met een schijfje citroen en een hotdog.” Een verwijzing naar een van Betty’s favoriete combinaties.

(Lees verder onder de foto.)

‘Star Trek’-acteur George Takei schrijft het volgende: “Onze nationale trots, Betty White, is vlak voor haar 100ste verjaardag overleden. Ze is naar de hemel gegaan om de sterren te verblijden met haar stijl, humor en charme. Een groot gemis voor ons allemaal.” Voor Jennifer Love Hewitt, die samen met White te zien was in de film ‘The Lost Valentine’, kwam het overlijden van de actrice hard aan. Zij deelde een video waarin te zien is hoe ze aan het huilen is. “Ik ben er kapot van. Mijn engel. Mijn idool. Mijn vriend. Ik mis je nu al.”

“Alsof 2021 nog niet erg genoeg was… rust in vrede, koningin Betty”, klinkt het bij acteur Mark Ruffalo. Kerry Washington schrijft dan weer het volgende op Twitter: “De hemel heeft er nieuwe superster bij om mee te vieren vanavond.” White is namelijk vlak voor de jaarwisseling overleden. En ook Viola Davis is er zeker van dat ‘The Golden Girls’-actrice oudejaarsavond doorgebracht heeft in de hemel. “Rust in vrede. Je hebt je vleugels verdiend.”

Reese Witherspoon is droevig na het overlijden van Betty White. “Haar personages hebben ons zoveel vreugde gebracht en ik hield ervan om naar haar te kijken. Bedankt om ons allemaal te laten lachen.” Wie White verder nog gaat missen, is Ellen DeGeneres: “Wat een geweldig leven”, klink het daar. “Ik ben zo dankbaar voor elke seconde die ik met Betty White heb doorgebracht.”

