Steracteur én liefhebber van Belgische kunst en architectuur: Brad Pitt maakt culturele trip door onze hoofdstad

Celebrities“Hij was makkelijk in de omgang en erg leergierig.” Hoewel het één van de grootste acteurs aller tijden is, vertoonde Brad Pitt (57) dinsdagavond geen sterallures tijdens z’n bezoek aan het Hortamuseum in Brussel. De Oscarwinnaar maakt van z’n tijd in ons land optimaal gebruik om de Belgische kunst en architectuur te ontdekken, want eerder poseerde hij ook voor een schilderij van Pieter Bruegel de Oude in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB). Dat laatste bezoek zorgde voor beroering omdat Pitt toegang had gekregen tot een afdeling die gesloten is voor het gewone publiek.