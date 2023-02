Stephen ‘tWitch’ Boss overleden zonder testament

Celebrities “Plots trok die tv-producer al zijn kleren uit”: het straffe verhaal van Linda Ronstadt, die scoort dankzij ‘The Last of Us’

Dankzij de populaire tv-reeks ‘The Last of Us’ is het nummer ‘Long Long Time’ van zangeres Linda Ronstadt (76) uit 1970 aan een tweede leven begonnen. Linda wie, vraagt u zich misschien af. Wel, Linda Ronstadt, een van de grootste muzikale sterren uit de jaren zeventig. Een vrouw die van dichtbij de Manson-moorden meemaakte, relaties had met Mick Jagger en George Lucas en regelmatig geconfronteerd werd met seksisme. “Ik had geluk dat ik die avond niet thuis was, of ze waren ook achter mij aangekomen.”

