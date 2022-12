“Stephen ‘tWitch’ Boss liet afscheidsbriefje achter na zijn dood”

Enkele agenten hebben aan de Amerikaanse entertainmentwebsite ‘TMZ’ verteld dat er een afscheidsbriefje gevonden is in de hotelkamer van de dj. In de brief had Stephen Boss het vermoedelijk over de problemen waar hij in de afgelopen periode mee kampte. Waar hij het precies over had, is niet geweten. Eerder werd er wel geschreven dat Boss al zijn spaargeld kwijt was, maar insiders hebben ondertussen aan ‘The Post’ laten weten dat deze geruchten niet kloppen.