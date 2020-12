Stemactrice ‘Pocahontas’ wordt twee keer op drie dagen gearresteerd

Het eerste incident vond vrijdagavond al plaats. De actrice was afgezakt naar het huis van haar ex-man, waar ze luid op de deur begon te bonken. Toen haar ex haar binnenliet, begon ze naar verluidt te schreeuwen naar hun 17-jarige zoon. Toen haar ex haar probeerde tegen te houden, zou ze hem geschopt hebben. Daarop belde de man naar de politie, met een melding van huiselijk geweld.

Toen de agenten aankwamen, had Irene een riem in haar hand. Bij het zien van de agenten riep de actrice, die Native American is: “Kijk, ze hebben de blanke gestuurd om me te komen halen!” Volgens het politieverslag leek Irene ongelofelijk dronken, stonk ze naar de drank en had ze moeite om op haar benen te blijven staan. Toen de agenten haar naar hun auto wilden brengen, schopte Irene al schreeuwend in het rond.

Volgens de agenten wilde haar zoon geen klacht indienen: hij wilde enkel dat ze de juiste hulp zou krijgen. Irene werd uiteindelijk aangeklaagd voor huiselijk geweld, mishandeling en verzet bij de arrestatie.

Nieuw arrest

Een paar dagen later werd de actrice opnieuw gearresteerd. Ze zou de receptioniste van een hotel waar ze verbleef, hebben lastiggevallen. Volgens de aanwezige agent probeerde hij de vrouw te kalmeren, maar leek ze opnieuw dronken en defensief. De actrice zou bovendien hebben uitgehaald naar de agent, waarna hij haar op de grond moest werken om haar handboeien om te doen. Volgens het verslag waren er verschillende agenten nodig om haar over te brengen naar de gevangenis. Ze werd aangeklaagd voor onbehoorlijk gedrag, maar mocht de gevangenis al snel weer verlaten.

Irene is vooral bekend als stemactrice uit de film ‘Pocahontas’ (al werd voor de zanglijnen nog iemand anders ingeschakeld, red.). Ze stond ook model voor het uiterlijk van het tekenfilmfiguurtje. In 2018 hernam ze die rol nog eens voor ‘Ralph Breaks The Internet’. Datzelfde jaar was ze ook te zien in ‘Westworld’.