'Star Wars'-actrice Daisy Ridley wil nooit meer verschijnen op sociale media

Lady Gaga eert zorgperso­neel nadat familielid zwaar ziek werd door corona

4 februari Een familielid van Lady Gaga (34) ligt al twee maanden in het ziekenhuis na een besmetting met het coronavirus. Dat liet de wereldberoemde zangeres weten in een interview. Ze kon haar geliefde amper bezoeken; maar wanneer dat wel kon, werd ze opvallend warm omringd door het ziekenhuispersoneel. “Ze konden me in geen geval herkennen en toch vroegen ze hoe het met me ging en of ze iets voor me konden doen”.