‘Star Wars’-actrice Carrie Fisher krijgt postuum ster op Hollywood Walk of Fame (maar broer en zussen waren niét uitgenodigd)

Gisteren was een bijzondere dag voor de ‘Star Wars’-fans. Op 4 mei vieren ze namelijk hun geliefde franchise met de slogan ‘May the fourth be with you’, een woordspeling op de iconische oneliner uit de films ‘May the force be with you’. En niet geheel toevallig werd wijlen Carrie ‘prinses Leia’ Fisher net op deze dag geëerd met een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. Dochter Billie Lourd onthulde de tegel tijdens de ceremonie en droeg voor de gelegenheid een jurk met prinses Leia erop. Ze werd bijgestaan door enkele ‘oude bekenden’ uit de ‘Star Wars’-wereld, waaronder robots C-3PO en R2-D2 en ook Mark Hamill, die het personage van Luke Skywalker vertolkte, was van de partij.

Volledig scherm Carrie Fisher die postuum wordt geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame op 4 mei 2023 in Hollywood, Californië. Mark Hamill en Billie Lourd staan op de foto. © Getty Images

Broer en zussen niét uitgenodigd

Wie echter niet van de partij waren, waren de broer en zussen van Fisher, Todd, Joely en Tricia. “De waarheid is dat ik ze niet heb uitgenodigd voor deze ceremonie”, aldus Billie Lourd in een verklaring. “Dagen nadat mijn moeder stierf, kozen ze ervoor om hun verdriet in het openbaar te verwerken en te profiteren van haar dood. Dit door onder meer meerdere interviews af te nemen en individuele boeken voor veel geld te verkopen, met mijn moeder en grootmoeder als onderwerp", klinkt het. “Ik kwam er via de pers achter. Ze hebben me hierover nooit geraadpleegd. Hoewel ik erken dat ze het volste recht hebben om te doen wat ze willen, waren hun acties erg kwetsend voor mij in de moeilijkste tijd van mijn leven.”

Volledig scherm Matt Fritch, Hugo Soto-Martinez, Mark Hamill, Billie Lourd, Steve Nissen en Ellen K poseren op de foto. Carrie Fisher werd geëerd met een ster op de Hollywood Walk of Fame op 4 mei 2023 in Hollywood, Californië. © Getty Images

Emotionele toespraak

Billie Lourd hield een zeer emotionele openhartige toespraak tijdens de plechtigheid. Ze vertelde dat ze de fascinatie voor haar moeder plots begreep, van zodra ze de films zélf zag. “Ik wilde het haten. Zoals elk kind wilde ik niét dat mijn moeder ‘hot’ of cool was. Ze was mijn moeder.. Maar toen starend naar het scherm, realiseerde ik me dat niemand zo ‘hot’ of cool zou zijn, als prinses Leia.” Ze vervolgde: “Leia is meer dan een personage. Ze is een gevoel, een kracht, gratie en humor. Ze is vrouwelijkheid op z’n best. Ze weet wat ze wil en krijgt het. Niemand had haar kunnen spelen zoals mijn moeder.” Ze ging verder: “Mijn moeder stierf zes en een half jaar geleden en sindsdien ben ik diep verliefd geworden op Leia en het hele ‘Star Wars’-universum. Ik koop elk stuk van Leia-merchandise dat ik kan vinden.”

Vervolgens sprak ze over haar twee kinderen, dochter Jackson en zoon Kingston: “Ik heb de fakkel - of eigenlijk het lichtzwaard - doorgegeven aan hen. Ik heb zoveel geluk dat ondanks dat ze mijn moeder nooit zullen ontmoeten, ze een deel van haar zullen leren kennen via Leia. Leia is als een familie-erfstuk geworden en niet alleen voor onze familie. Leia stierf niét samen met mijn moeder.” Tot slot zei ze: “Het spelen van de prinses zou meer dan genoeg zijn. Maar voor mij is mijn moeder meer dan ‘alleen’ prinses Leia, ze is Carrie Fisher.”

