'Star Wars'-acteur Mark Hamill is niet van plan terug te keren naar de franchise: “Ik heb mijn tijd gehad”

Mark ‘Skywalker’ Hamill onthult in het interview dat hij niet van plan is de iconische rol van Jedi Luke Skywalker in ‘Star Wars’ te hernemen. “Ik heb mijn tijd gehad en dat is goed. Dat is genoeg.” Al laat hij de deur naar eigen zeggen wel op een kier. “Ik zeg nooit nooit, maar ik zie er gewoon geen reden toe. Laat ik het zo zeggen... Ze hebben nog zoveel verhalen te vertellen, ze hebben Luke niet meer nodig.”

De acteur dook voor het eerst op in de franchise in 1977 in de film ‘Star Wars: A new hope’ en bleef een gevestigde waarde. Dat hij voor altijd geassocieerd zal worden met zijn legendarische rol, had hij echter niet zien aankomen. “De waarheid is dat ik nooit had verwacht dat ik herinnerd zou worden voor ‘iets’. Ik wilde de kost verdienen door te doen wat ik leuk vond.” Hij vervolgt: “Maar het kan erger... Ik had ook bekend kunnen staan als de beste acteur die Adolf Hitler speelde... Luke is tenminste een bewonderenswaardige kerel!”