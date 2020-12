‘Star Wars’-acteur Jeremy Bulloch overleden op 75-jarige leeftijd

CelebritiesDe Britse acteur Jeremy Bulloch is donderdag op 75-jarige leeftijd overleden. De man is vooral bekend van z’n rol als premiejager Boba Fett in de originele ‘Star Wars’-trilogie.

Het overlijden van Bulloch werd bekendgemaakt op de website van de acteur. “Jeremy is vredig gestorven, in het gezelschap van z'n vrouw Maureen en drie kinderen", is te lezen. “Hij spendeerde z’n laatste dagen in een ziekenhuis in dezelfde buurt van z’n woonplaats.”

De acteur kampte al enkele jaren met de ziekte van Parkinson. In het statement staat te lezen dat hij stierf door gezondheidscomplicaties. Of die rechtstreeks met z’n aandoening te maken hebben, is niet duidelijk.

Bulloch was vooral bekend van z’n rol als premiejager Boba Fett in de originele ‘Star Wars’-films ‘The Empire Strikes Back’ (1980) en ‘Return Of The Jedi’ (1983). Verder was hij onder andere ook te zien in de tv-serie ‘Doctor Who’ en verschillende theaterproducties.