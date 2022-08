Star Trek-actrice Nichelle Nichols (89) overleden

De Amerikaanse actrice Nichelle Nichols is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden, meldt haar zoon Kyle Johnson zondag op Facebook. Nichols is vooral bekend van haar rol als luitenant Uhura in de Star Trek-franchise. Johnson laat weten dat "haar licht" zal blijven schijnen en zij "ons en toekomstige generaties" zal blijven inspireren.

Nichols rol als Nyota Uhura in Star Trek in de jaren '60 was in meerdere opzichten baanbrekend. Zo speelde ze een zwarte vrouw in een belangrijke positie, wat toen niet vaak gebeurde op de Amerikaanse televisie. Daarnaast staat haar zoen met collega William Shatner bekend als de eerste zoen tussen een zwart en een wit persoon op de Amerikaanse televisie.

William Shatner heeft intussen al bedroefd geregeerd op het overlijden van Nichelle Nichols. “Ze was een prachtige vrouw en speelde een bewonderenswaardig personage dat zoveel heeft gedaan om sociale kwesties te belichten, zowel hier in de VS als in de rest van de wereld. Ik ga haar zeker missen, ik condoleer haar familie en stuur hen veel liefde”, schreef Shatner zondagavond op Twitter.

lees verder onder de foto:

Volledig scherm William Shatner en Nichelle Nichols op archiefbeeld. © AFP

“Baanbrekend en onnavolgbaar”

Ook Star Trek-collega George Takei stond daar stil bij de dood van Nichols. “Ik heb meer te zeggen over de baanbrekende, onnavolgbare Nichelle Nichols. Maar vandaag is mijn hart gebroken en glinsteren mijn ogen als de sterren waartussen je nu rust, mijn lieve vriendin.”

Adam Nimoy deelde een foto van zijn vader Leroy, die Spock speelde in de originele Star Trek-serie, met Nichols. “Het belang van Nichelles erfenis kan niet genoeg benadrukt worden. Ze was ontzettend geliefd en zal gemist worden”, schreef hij daarbij. J.J. Abrams, die de Star Trek-rebootfilm in 2009 regisseerde, twitterde een foto van Nichols in haar rol als luitenant Uhura in Star Trek en schreef daarbij: “Een gedenkwaardige vrouw in een gedenkwaardige rol. Nichelle, je zal ontzettend gemist worden. Veel liefde en respect.”

Representatie

Activiste Bernice King, de dochter van Martin Luther King jr., deelde een foto van Nichols en schreef daarbij: “Representatie doet ertoe. Uitblinken in representatie doet er nog meer toe. Dankjewel, Nichelle Nichols. Rust zacht, voorouder.”

Eerder reageerde NASA al op het overlijden van Nichols. “We vieren het leven van Nichelle Nichols, Star Trek-actrice, pionier en rolmodel, die zoveel mensen liet zien wat er mogelijk was,” liet de Amerikaanse luchtvaartorganisatie zondag weten. “ Ze werkte met ons mee om enkele van de eerste vrouwen en minderheden aan te trekken als astronaut, en heeft hele generaties geïnspireerd.”

