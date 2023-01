‘Star Trek’-actrice Annie Wersching overleden aan kanker: “Mijn hart is gebroken”

“Sinds vandaag zit er een groot gapend gat in de ziel van onze familie, maar ze heeft ons de middelen nagelaten om het te vullen”, aldus Full in een statement. “Ze heeft ons geleerd om niet te wachten op avontuur. ‘Ga het zoeken. Het is overal.’ En we zullen het vinden ook.” Wersching kreeg in 2020 te horen dat ze kanker had. Haar ziekte heeft haar wel nooit tegengehouden om te stoppen met acteren. In de afgelopen jaren was de actrice nog te zien in onder meer ‘Star Trek: Picard’ en ‘The Rookie’. De actrice heeft nog drie zoontjes: Freddie, Ozzie en Archie.