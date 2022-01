Stalker van Kylie Jenner krijgt contactverbod

Celebrities Kanye West aanwezig op verjaar­dags­feest van zijn dochter, dankzij Travis Scott

Kanye (44) strikes again. Afgelopen weekend haalde hij nog stevig uit naar zijn ex Kim Kardashian (41) en insinueerde hij in een interview dat zij hem weghoudt van hun kinderen. Maar zaterdag was hij wel degelijk aanwezig op het verjaardagsfeestje van hun dochter Chicago (4), al was dat niet dankzij Kim. Het was rapper Travis Scott, die samen is met de zus van Kim, Kylie Jenner, die hem het adres en uur van het feestje had doorgestuurd.

