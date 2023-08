Stalker van Drew Barrymore gearresteerd

Er is momenteel een onderzoek lopende naar Chad Michael Busto. Dat heeft de lokale politie bevestigd aan ‘TMZ’. De man was in Southampton op zoek naar het huis van Barrymore. Toen hij de villa had gevonden, liep hij het terrein op. Niet veel later heeft de politie hem gearresteerd.

De Amerikaanse actrice heeft al een tijdje last van de stalker. Zo werd Barrymore afgelopen dinsdag tijdens een evenement in New York van het podium geëscorteerd en in veiligheid gebracht. Busto liep richting het podium en riep naar haar: “Je weet wie ik ben! Ik moet je zien als je in New York bent.” Een woordvoerder van de locatie vertelde aan ‘Fox News’ dat de man een kaartje had en daarom binnen kon komen. “Toen hij naar voren kwam, dacht de bewaker dat hij ergens wilde gaan zitten, maar toen begon hij opeens te schreeuwen.” De bewaker zou de man vervolgens vastgepakt hebben en naar de dichtstbijzijnde uitgang hebben gebracht.