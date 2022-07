Stalker van Claire Foy stond aan haar huis en stuurde 1.000 e-mails

In augustus vorig jaar zocht Jason Penrose voor het eerst contact met Claire Foy, hij vroeg haar om een rol te spelen in een script dat hij schreef. Na geen respons, begon hij de actrice te bestoken met e-mails. Daarin had hij het over verkrachting en hoe graag hij wilde dat Foy zijn vriendin werd. De actrice nam meteen contact op met de politie toen ze Penrose aan haar huis zag staan. Hij vond haar adres na veel online research. En of dat nog niet genoeg was, zocht de stalker ook contact met de Claire’s zus.