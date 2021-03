Stalker van Billie Eilish mag 5 jaar lang niet meer in haar buurt komen

Celebrities Vreemde carrière­zet: Kardas­hians breiden hun imperium uit met ‘Kardashian Kards’ postkaart­jes

6 maart Nu we afscheid moeten nemen van ‘Keeping Up With The Kardashians’ is het afwachten wat de familie zal doen nadat hun realityshow definitief van de buis verdwijnt. Het doorgaans goed ingelichte TMZ meent zopas ontdekt te hebben wat hun eerstvolgende zet zal zijn. De redactie kon uit een aanvraag tot copyright opmaken dat de Kardashians van plan zijn om hun eigen postkaartjes te ontwerpen.