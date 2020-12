Stalker Kylie Jenner krijgt omgangsverbod

Celebrities Amerikaan­se lijkt als twee druppels water op Emma Watson: “Zelfs m’n mama vergist zich soms”

30 december Als twee druppels water op actrice Emma Watson (30) lijken, er zijn ergere dingen in de wereld. Maar de gelijkenissen tussen de Amerikaanse Kari Lewis (31) en de actrice, vooral bekend van haar rol als Hermelien in de Harry Potter-films, zijn echt wel frappant. “Zelfs m'n moeder denkt soms dat ik Emma ben”, vertelt ze in de Britse krant Daily Mail.