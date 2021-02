Spraakmakend interview tussen Oprah en de Olsen-tweeling opnieuw opgedoken: “Welke kledingmaat hebben jullie eigenlijk?”

CelebritiesOprah Winfrey (67) heeft al heel wat spraakmakende interviews achter de rug, maar soms gaat ook de Amerikaanse talkshowhost de mist in. In een gesprek met Mary-Kate (34) en Ashley Olsen (34), dat nu opnieuw opgedoken is, vroeg ze aan de twee zusjes wat hun kledingmaat was.

Mary-Kate en Ashley Olsen waren in 2004 al te gast bij Oprah, maar nu de Amerikaanse talkshowhost extra in de belangstelling staat omwille van haar nakende gesprek met prins Harry en Meghan Markle, is het interview met de Olsen-zusjes opnieuw opgedoken.

Winfrey ligt nu onder vuur omdat ze de zusjes destijds achter hun kledingmaat gevraagd heeft. Er was in de periode van het interview al veel te doen rond het gewicht van de tweeling, vooral over dat van Mary-Kate. Zo werd er destijds gespeculeerd dat ze een eetstoornis zou hebben. Later dat jaar heeft de ‘Full House’-actrice ook daadwerkelijk hulp gezocht voor haar aandoening.

Opnieuw opgedoken

In een kort fragment uit het interview, dat opnieuw is opgedoken op Twitter en TikTok, zegt Oprah het volgende tegen de twee zussen: “Er gaat momenteel een gerucht rond dat jullie erg gekwetst heeft, toch? Je weet wel, dat over eten.” Ashley Olsen probeerde vervolgens om de situatie uit te klaren. “Mensen schrijven wat ze willen schrijven. We proberen om het allemaal niet te lezen. Op een gegeven moment ben je te dun, dan ben je weer te dik…”

Vervolgens onderbreekt Oprah haar en vraagt ze wat nu precies hun kledingmaat is. “We zijn gewoon klein en fijn”, schieten de twee al snel in de verdediging. Na haar vraag maakt de talkshowhost nog een lacherige opmerking en beginnen zowel de zusjes als het publiek mee te lachen.

Op sociale media kunnen ze echter niet lachen om het voorval. “Ashley reageert in de plaats van haar zus omdat ze wist dat ze niet op haar gemak was”, schrijft er iemand. Een andere fan schrijft dan weer het volgende: “Ik weet dat we in andere tijden leven, maar hoe hebben ze ooit gedacht dat dit acceptabel was? Omdat ze jong waren?” De Olsen-zusjes waren op het moment van het interview amper achttien jaar waardoor het volgens veel mensen ongepast was. Daarnaast had de talkshowhost ook wat meer begrip voor hun situatie kunnen tonen.

