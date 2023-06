‘Spider-Man’-acteur Tom Holland neemt een jaar pauze: “Deze show heeft mij gebroken”

Celebrities KIJK. Kendall Jenner laat weinig aan de verbeel­ding over in opvallende mini-jurk van 1.400 euro

Kendall Jenner (27) geniet momenteel met volle teugen van een deugddoende vakantie in Europa. Op Instagram pronkte het Amerikaanse supermodel alvast in een bijzondere mini-jurk. De creatie, die in bovenstaande videobeelden goed te zien is, laat namelijk weinig aan de verbeelding over.