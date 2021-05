Spice Girls-zangeres Mel B verschijnt bont en blauw in filmpje

CelebritiesFans van Melanie Brown (45) aka Mel B van de Spice Girls moesten de afgelopen dagen twee keer kijken. In een filmpje van de Britse organisatie Women’s Aid is te zien hoe de zangeres vol staat met blauwe plekken. De video in kwestie maakt deel uit van een campagne die zich inzet voor de veiligheid van zowel vrouwen als kinderen.

In de clip is te zien hoe de voormalige Spice Girls-zangeres probeert te ontsnappen van haar gewelddadige, fictieve partner. Voor de buitenwereld lijkt hun relatie perfect, maar in hun vertrouwde omgeving gaat het er heel anders aan toe. Je ziet onder meer hoe de man haar door de kamer sleurt. Daarnaast krijgt Mel B in de videoclip enkele rake klappen en hangt ze ook vol met bloed. De verwondingen zijn gelukkig wel niet echt. De zangeres droeg make-up om haar zwaar gehavende look te bekomen. Op het einde van de video krijgen kijkers nog te zien hoe Melanie op de vlucht slaat nadat haar agressieve man de deur uit is.

Melanie Brown en de Britse organisatie Women’s Aid willen met de ‘Love should not hurt’-campagne duidelijk maken dat huishoudelijk geweld niet oké is. “De dingen die je in de videoclip zijn zaken die ook in het echte leven gebeuren. Het zijn verhalen van verschillende vrouwen. Ik heb deze video gemaakt om een eerlijk beeld te geven van wat wij allemaal al hebben moeten meemaken”, vertelde Brown in een interview met The Sun.

Voor Mel B is het alvast een gevoelig onderwerp, want de zangeres is in het verleden zelf al slachtoffer geworden van huishoudelijk geweld. Haar ex-man Stephen Belafonte zou zich doorheen hun huwelijk verschillende keren gewelddadig gedragen hebben. Uiteindelijk maakte de Spice Girls-zangeres pas na tien jaar een einde aan hun relatie. In een eerder interview gaf Melanie Brown aan dat ze vijf jaar na haar scheiding opnieuw de liefde heeft gevonden, maar dat het voor haar moeilijk was om zich open te stellen. Ze verklaarde onder meer dat ze het in het begin niet kon verdragen om aangeraakt of geknuffeld te worden.

