Spice Girls-reünie mét Victoria Beckham? Mel B klapt uit de biecht en bevestigt dat er groot nieuws aankomt

In een gesprek met Sky News over haar rol als panellid in het tweede seizoen van ‘Queen Of The Universe’, een talentenjacht georganiseerd door Graham Norton waarin dragqueens van over de hele wereld live meezingen, liet Mel B doorschemeren dat er groot nieuws over de Spice Girls zou komen. Het zou niet lang zal duren voordat de vijf oorspronkelijke leden weer bij elkaar komen, klonk het. “We gaan binnenkort wat dingen doen, met ons vijven, en dat wordt aangekondigd”, aldus ‘Scary Spice’.