Spice Girls gaan los op de dansvloer voor 50ste verjaardag van Geri

Celebrities “Het is tijd”: Mariah Carey is helemaal klaar met Halloween en opent officieel het kerstsei­zoen

Halloween is nog maar net voorbij, maar daar is Mariah Carey (52) al. De ‘All I Want For Christmas Is You’-zangeres verklaart in een video op haar sociale media dat het kerstseizoen officieel begonnen is. Carey heeft sinds 1994 met ‘All I Want For Christmas Is You’ een onsterfelijke kersthit te pakken en ziet zichzelf daardoor als een echte kerstambassadeur.

2 november