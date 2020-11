Spice Girl Geri Horner kreeg moed om weer op te treden dankzij haar paard

Literatuur Dagboeken van overleden acteur Alan Rickman worden gebundeld: “Ze zijn intiem, opmerkzaam en erg grappig”

14:25 De dagboeken die acteur Alan Rickman tot aan zijn dood in 2016 bijhield, worden volgens The Guardian gebundeld tot een groot boek. De 27 handgeschreven “geestige, roddelachtige en ronduit openhartige” gedachten over zijn leven en carrière verschijnen als bundel in het najaar van 2022.