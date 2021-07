Spice Girl Emma Bunton stapt tien jaar na verloving eindelijk in huwelijksbootje met grote liefde

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Apparte­ment van David Bowie, dat eerder chocolade­fa­briek was, verkocht voor 14 miljoen euro

13:30 De voormalige woonst van de legendarische muzikant David Bowie is verkocht voor 14,2 miljoen euro. Het appartement ligt in het hartje van New York City en bevat vier slaapkamers, een bibliotheek en drie terrassen. De muzikant, die in 2016 overleed na een oneerlijke strijd tegen leverkanker, kocht het appartement in 1999. Voor het de woning van de rocklegende werd, was het pand een chocoladefabriek.