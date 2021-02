Spelen ‘lookalikes’ Elijah Wood en Daniel Radcliffe in de toekomst broers? “Dat zou heel leuk zijn”

Celebrities Personal shopper steelt één miljoen euro van acteur Kevin Hart

11 februari Dylan Syer (29), de personal shopper die al sinds 2015 in dienst was bij ‘Jumanji’-acteur en komiek Kevin Hart (41), is woensdag voorgeleid in New York op verdenking van diefstal. De man zou naar verluidt met de creditcard van de filmster één miljoen euro uitgegeven hebben voor persoonlijke aankopen. Dat meldt Page Six.