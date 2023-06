Spectaculaire metamorfose van Paul Mescal voor rol in ‘Gladiator 2': “Deze man moet een beest zijn”

De opnames van ‘Gladiator 2’ zijn volop bezig maar de vervolgfilm zal pas volgend jaar in het najaar in de bioscoop te zien zijn. Fans kunnen nu al een glimp opvangen van hoe acteur Paul Mescal zal schitteren in zijn rol als Lucius Verus II, neef van de Romeinse keizer Commodus, in 2000 gespeeld door Joaquin Phoenix. In een video op sociale media pronkt een langharige Mescal in ontbloot bovenlijf terwijl hij in de weer is met halters. Hij heeft duidelijk hard gewerkt in de fitness om zich voor te bereiden op zijn rol.