Spaanse operazanger Placido Domingo gelinkt aan onderzoek rond sex trafficking

Het gaat om een sekte-achtige organisatie in Argentinië die ook enkele vestigingen had in de Verenigde Staten. Leiders van de sekte worden ondertussen beschuldigd van verschillende misdrijven waaronder vrouwenhandel. In totaal zouden er al zo’n negentien mensen aangehouden geweest zijn. Domingo zelf heeft zich nog niet eerder uitgesproken over de beschuldigingen. Ook zijn woordvoerders reageerden voorlopig nog niet op de kwestie.

Niet de eerste keer

Volgens medewerkers van het onderzoek werd de stem van de Spaanse operazanger geïdentificeerd tijdens een telefoongesprek. Op de tape is te horen hoe Domingo een conversatie heeft met Susana Mendelievich, één van de sekteleden. Onderwerp van het gesprek was een ontmoeting met de operaster terwijl hij in Buenos Aires was voor een reeks concerten in april. In één van de opnames heeft Domingo het met Mendelievich over hoe ze naar zijn hotelkamer kunnen gaan zonder te worden opgemerkt door zijn personeel. “Als we het diner verlaten, gaan we apart, toch?”, aldus Domingo in de audio-opname. Mendelievich praat vervolgens met Juan Percowicz, 84, de vermeende leider van de sekte. “Hij heeft me al gebeld om een deal te sluiten zodat ik vannacht in zijn hotel kan blijven zonder dat andere aanwezigen het door hebben.”