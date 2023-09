Spaanse acteur Gabriel Guevara gearresteerd op filmfestival Venetië wegens vermeend seksueel misbruik

Celebrities Waar is Harry Potter gebleven? Acteur Daniel Radcliffe toont gespierd lichaam in seizoensfi­na­le ‘Miracle Workers’

Acteur Daniel Radcliffe (34) betoverde zijn fans jarenlang als Harry Potter, maar deze keer doet hij het op een andere manier. In de laatste aflevering van de sitcom ‘Miracle Workers’ is hij opvallend gespierder dan in zijn voorgaande rollen.