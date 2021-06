Soulzangeres Macy Gray pleit voor nieuwe Amerikaanse vlag

Celebrities Vriendjes Kendall Jenner mochten niet in reality­show: “Ze wist nooit wat hun intenties waren”

15 juni In de twintig seizoenen van ‘Keeping up with the Kardashians’ is er nooit een vriendje opgedoken van Kendall Jenner (25). Dat heeft een reden, vertelde een van de producenten van de realityshow maandag in een podcast van Bravo TV.