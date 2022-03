“Sophie Turner en Joe Jonas in verwachting van tweede kindje”

Het gerucht dat Sophie Turner opnieuw in verwachting is, is in februari voor het eerst opgedoken. De actrice werd vorige maand gefotografeerd in Los Angeles terwijl ze haar hand op haar buik hield. Turner en Jonas werden onlangs ook in matching outfits gespot. Ook toen was er al beginnend babybuikje merkbaar bij de actrice.

Dat het koppel het nieuws nog niet zelf bevestigd heeft, komt echter niet als een verrassing. Ook toen Turner in verwachting was van hun eerste kindje werd er nooit gecommuniceerd over de zwangerschap. Het nieuws raakte in februari 2020 bekend nadat de actrice gefotografeerd werd met een babybuikje. Een woordvoerder bevestigde uiteindelijk pas in juli 2020 dat Turner bevallen was. Het werd een dochtertje genaamd Willa.

Sophie Turner en Joe Jonas zijn enorm gehecht aan hun privacy. Het tweetal is al samen sinds 2016. Een jaar later maakten ze bekend dat ze verloofd waren. Maar uiteindelijk verschenen ze pas voor het eerst samen op de rode loper in 2018. Turner en Jonas gaven elkaar in mei 2019 het jawoord in Las Vegas. Enkele maanden later organiseerden ze nog een tweede huwelijksfeest in Frankrijk.

