Sophia Bush legt uit waarom ze het niet langer over haar ex Chad Michael Murray wil hebben: “Het is mijn tijd niet waard”

CelebritiesSophia Bush (39) en Chad Michael Murray (39) vormden niet alleen een duo in ‘One Tree Hill’, maar de twee acteurs waren ook in het echte leven een tijdje een koppel. Een periode die Bush liever achter zich wil laten, zo blijkt. Tijdens een nieuwe aflevering van de podcast ‘Inside of You’ maakte de actrice duidelijk dat ze het niet langer over haar ex wil hebben.

“Het is gewoon mijn tijd niet waard”, verduidelijkte Sophia Bush tijdens de podcast. Daarnaast vertelde de actrice nog dat ze ook gewoonweg niet mag praten over de situatie. “Ik heb geprobeerd om luchtig te doen over de situatie, maar toen gingen mijn woorden plots een eigen leven leiden. Plots was ik rotzooi aan het vertellen over een persoon waar ik zelfs geen contact meer mee had.”

Grenzen stellen

Daarnaast heeft de ‘One Tree Hill’-actrice uit vorige interviews geleerd dat het belangrijk is om haar grenzen te stellen op vlak van haar vorige relaties. Wanneer Sophia een interview gaf, kwam de naam van Chad namelijk bijna altijd aan bod. “Heb jij zin om het de hele tijd te hebben over iets doms dat je gedaan hebt toen je 21 was? En dat terwijl je nu een hele carrière hebt?”

Sophia Bush en Chad Michael Murray leerden elkaar kennen in 2003 op de set van ‘One Tree Hill’. De twee gaven elkaar in april 2005 uiteindelijk het jawoord, maar amper vijf maanden later gingen de acteurs al uit elkaar. Murray stapte in 2015 in het huwelijksbootje met Sarah Roemer. Samen heeft het koppel twee kinderen. Sophia Bush is sinds begin deze week dan weer verloofd met Grant Hughes. Deze laatste ging op z’n knieën terwijl de twee op vakantie waren in Italië.

LEES OOK: