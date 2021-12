Songfestival-team praat voor het eerst over ‘coke-schandaal’ van Måneskin: “Hun tafeltje is grondig onderzocht”

De vier presentatoren - Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley en Nikkie de Jager - kregen de opdracht van hogerhand niet over het incident te praten in de media. "We gingen naar boven en ze zeiden: ‘Jullie zitten zo bij de talkshow ‘Op1', maar ga niet beginnen over de coke of over Italië.’ En ik dacht: ‘Wat?!’”, keek Janzen terug. Ook De Jager kon het niet geloven. “Ik zei: ‘Nou, je kan veel in deze ruimte doen maar coke snuiven is daar niet een van.’”