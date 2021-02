Social media manager Britney Spears ontkracht samenzweringstheorieën: “Ze probeert gewoon plezier te maken op Instagram”

CelebritiesDe Instagram-pagina van Britney Spears (39) is al langer onderwerp van gesprek. Fans maken zich zorgen dat de zangeres via de foto’s en filmpjes die ze online post, eigenlijk om hulp roept. Maar daar is volgens social media manager Cassie Petrey, die voor Spears werkt, niets van aan.

“Eerst en vooral: ik adoreer de fans van Britney Spears”, begint Cassie haar bericht op Instagram. “Ze zijn ongelofelijk, loyaal en gepassioneerd door haar. Ik adoreer hen. Ik weet dat alles wat ze doen en zeggen te maken heeft met het feit dat ze écht van haar houden. Daarom was het makkelijk voor mij om enkele van de gemene commentaren die ik de afgelopen jaren heb ontvangen, te negeren. Want diep in mij weet ik dat ze uit liefde voor een van de grootste popsterren ooit ontstaan. Maar er zijn heel wat onjuiste theorieën over de sociale media van Britney, en ik wil zoveel informatie geven als ik kan, zonder haar of mijn privacy te schenden.”

Geen geheime berichten

En dus reageert Cassie meteen op een veelgehoorde theorie: dat Britney zelf geen controle heeft over haar Instagram-pagina. “Britney maakt haar eigen posts en schrijft haar eigen onderschriften voor Instagram”, zegt Cassie. “Ze vindt de foto’s van Google of Pinterest en de quotes zélf. Niemand stelt die dingen aan haar voor. In het algemeen monteert ze ook alle filmpjes zelf. Als een video gemonteerd wordt door het sociale media-team, dan is dat omdat zij specifieke instructies gaf en gevraagd heeft om zo te monteren. Dan ziet ze het afgewerkte filmpje en besluit ze of ze het wil posten of niet.”

Dat Britney in haar filmpjes om hulp zou schreeuwen, is volgens Cassie dan ook onzin. “Ze heeft al zo vaak verklaard dat zij de posts maakt, maar mensen blijven de samenzweringstheorieën geloven. Britney ‘vraagt niet om hulp’ en laat geen geheime berichten achter op sociale media. Ze geniet gewoon van haar leven en probeert plezier te maken op Instagram. Ze heeft een team dat haar helpt om een strategie te bedenken, zoals elke grote beroemdheid. Bijna iedereen heeft een social media manager, net zoals ze een manager, een platenlabel en een publicist hebben.”

Goede raad

Wie Britney zegt, heeft het tegenwoordig bijna automatisch ook over haar bewindvoering. Britney staat onder bewind van haar vader, maar wil graag dat iemand anders haar zaakjes zou beheren. Maar daar heeft Cassie niets mee te maken, klinkt het fel. “Mijn werk op sociale media heeft helemaal niets met haar bewindvoering te maken. Dat is iets voor de rechtbanken en de advocaten. Sinds wanneer heeft digitale marketing iets te maken met de dingen die door rechtbanken geregeld worden?”

Tot slot heeft ze ook nog een goede raad voor de fans van Britney: “Wanneer het gaat over Britney steunen, dan is lief zijn voor haar het beste wat je kan doen. Dat is alles wat ze wil. Pest haar niet. Dat verdient ze niet. Ze heeft plezier in het maken van de posts en het delen van de foto’s die ze leuk vindt. Dat is het gewoon. Er is geen geheime agenda. Ze maakt gewoon plezier.”

