Snoop Dogg wordt Mega Mentor bij ‘The Voice’

Paris Jackson onthult: "Het was niet altijd glitter and glamour in onze familie"

31 maart Paris Jackson, de 22-jarige dochter van King of Pop Michael Jackson, vertelt in een YouTube-filmpje aan Naomi Campbell hoe het was om op te groeien met zo’n bekende vader. Zo zegt ze dat ze wel dankbaar is voor de ‘privileges’ die ze had maar dat ze zich zeker niet verheven voelde.