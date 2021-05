Snoop Dogg werkt aan serie over zijn leven: “De kans is groot dat er zes of zeven seizoenen komen”

CelebritiesSnoop Dogg wil graag zijn levensverhaal delen met zijn fans. De 49-jarige rapper is bezig met een tv-serie over zijn leven. Dat vertelde hij in een interview met Yahoo!

Een deel van het verleden van Snoop Dogg kwam al aan bod in de film ‘Straight Outta Compton’ (2015) over rapgroep N.W.A. De rapper zou zeker meewerken aan een vervolg daarop, maar vindt een hele tv-serie over hemzelf een logischer idee. “Een die begint met hoe mijn moeder en vader elkaar nog voor mijn geboorte ontmoetten tot aan mijn geboorte en tot mijn groei in de jaren 70, 80 en 90.”

Geen haast

De serie is al in productie, maar Snoop heeft er geen haast mee. “Ik wil de tijd nemen en er zeker van zijn dat we de juiste constructie te pakken hebben van hoe ik ben geworden wie ik ben. Met de mensen die me inspireren, mijn opvoeding, mijn moeder, mijn vader, mijn vrienden, de invloeden van mijn gemeenschap en dingen die me hebben gevormd.”

De rapper omschrijft de serie als een verzameling van verhalen en noemt het anders dan een biopic. “Omdat ik al deze informatie niet in twee uur kan stoppen”, aldus Snoop. “De kans is groot dat er je zes of zeven seizoenen van krijgt.”

