Snoop Dogg schenkt 93-jarige vrouw 10.000 dollar in strijd om huis te behouden

CELEBRITIES Victoria Beckham oefent Spice Girls-hit met manlief David Beckham en hint opnieuw op reünie

Mel B kondigde het onlangs al aan: de vijf ex-Spice Girls komen opnieuw samen en zullen optreden ter ere van hun 30-jarig jubileum. Het is geleden van de Olympische Spelen in 2012 dat het vijftal samen het podium deelde. Voor een reünietournee in 2019 hield Victoria Beckham de boot af, maar deze keer lijkt ze wel zin te hebben om de Posh Spice in zich opnieuw los te laten. Victoria Beckham oefent alvast één van hun oude nummers. Ze deelde deze video waarin ze luidkeels meezingt met de hit ‘Say You’ll Be There’. Haar man David Beckham kan het ook niet laten om zelf even naar de microfoon te grijpen.