Snoop Dogg gaat hotdogs maken

CelebritiesVolgend Billboard is Snoop Dogg (50) van plan om zijn eigen hotdogs te lanceren. De hotdogs zouden de naam ‘Snoop Doggs’ krijgen. Opvallend wel, want in 2016 zei de rapper nog dat hij nooit meer hotdogs zou eten.

De advocaten van de rapper, die in het echt Calvin Broadus heet, vroegen afgelopen december bij het United States Patent and Trademark Office een federale handelsmerkregistratie aan voor de term ‘Snoop Doggs’. Daarmee is Snoop Dogg van plan om het handelsmerk te gebruiken voor de verkoop van hotdogs, verschillende soorten worst en andere producten.

Volgens Billboard hebben Snoop’s advocaten de aanvraag ingediend met de intentie om het handelsmerk in de toekomst te gebruiken. Dat betekent dat de rapper het bedrijf momenteel nog niet heeft gelanceerd, maar wel overweegt om het ook effectief te doen en zodus de rechten van het handelsmerk op voorhand wil veilig stellen.

De beslissing om in de hotdogbusiness te stappen, komt misschien als enige verrassing voor Snoop Dogg-fans. In 2016 haalde hij nog de krantenkoppen toen hij zei dat hij nooit meer een hotdog zou eten nadat hij had gezien hoe ze werden gemaakt in ‘Jimmy Kimmel Live!’: “Als dat is hoe ze hotdogs maken, dan wil ik er geen meer”, lachte hij toen nog. Bekijk het zelf in onderstaande video.

Het is niet de eerste keer dat Snoop Dogg het culinaire pad op gaat. In 2015 startte de zelfverklaarde marihuana liefhebber een cannabis bedrijf genaamd ‘Leafs by Snoop’ en in 2018 bracht hij zijn eigen kookboek uit getiteld ‘From Crook to Cook: Platinum Recipes from Tha Boss Dogg’s Kitchen’. In 2020 lanceerde hij zijn eigen likeurlijn genaamd ‘Indoggo Gin’, evenals ‘Snoop Cali Red’ wijn.

