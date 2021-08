Snoop Dogg en Kevin Hart scoren ‘goud’ met olympisch commentaar

De rapper en de komiek waren de afgelopen twee weken te zien op het Amerikaanse tv-kanaal Peacock, dat een onderdeel is van de zender NBC. NBC had voor Amerika de uitzendrechten voor de Spelen en zag in Snoop en Kevin een mooi paar. Het duo sprak onder meer met Amerika’s meest gelauwerde Olympiër Michael Phelps, vroeg zich af of paarden ook een medaille krijgen als ze winnen en rolde om van het lachen bij het zien van een wedstrijdje Grieks-Romeins worstelen.

Op sociale media raakt men niet uitgesproken over het gouden duo. “Man, man, man...kunnen we deze helden ook een gouden plak geven voor hun hilarische commentaar? Te gek dat NBC het heeft aangedurfd om Snoop en Kevin in te zetten, ook al roepen ze nogal vaak ‘motherf*cker’. Echt helemaal prima, deze mannen!”, schrijft een volger. Een ander zegt: “Hoewel de reguliere sportcommentatoren het goed hebben gedaan, kan niemand tegen de presentatie van Snoop Dogg en Kevin Hart op. Wat een chemie hebben ze samen, je ziet echt dat ze er lol in hebben, ook al hebben ze soms geen idee over welke sport het gaat. Zeer vermakelijk om naar te kijken, graag bij de Spelen in Parijs weer!”.