Snoop Dogg drijft de spot met Elon Musk: “Zou ik baas worden van Twitter?”

Of Snoop Dogg echt van plan is om het platform over te nemen, is geheel onwaarschijnlijk. Fans van de rapper vermoeden dat het gewoon bedoeld was als grap ten opzichte van de huidige Twitter-eigenaar Elon Musk. Die plaatste namelijk een gelijkaardige poll met daarin de vraag of hij moet stoppen als topman van het platform. Al had de ondernemer wel minder succes dan de rapper. Want ruim 60 procent van de ruim 17 miljoen stemmen gaf aan dat ze liever willen dat hij stopt als eigenaar van het medium. Musk liet als reactie alvast weten dat hij zich aan de uitslag van de poll zal houden.