Snoop Dogg annuleert enkele concerten uit solidariteit voor Hollywoodstakingen

Snoop Dogg steunt de WGA - en SAG-AFTRA-stakingen die volop aan de gang zijn in Hollywood en beslist daarom om zijn shows in de Hollywood Bowl in Los Angeles te annuleren. Eerder werden deze concerten al verplaatst van juni naar oktober, maar bij deze zijn ze officieel geannuleerd.

“Het spijt ons u te moeten meedelen dat we vanwege de aanhoudende staking en de onzekerheid over wanneer dit voorbij zal zijn, de Hollywood Bowl-show moeten annuleren”, aldus Snoop op Instagram. “We blijven solidair met al onze broeders en zusters in de WGA en SAG-AFTRA in deze moeilijke tijd en blijven hopen dat de AMPTP terug zal komen naar de onderhandelingentafel met een écht voorstel, zodat we allemaal weer terug aan het werk kunnen gaan.”