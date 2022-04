Snoop Dogg als dj en een Franse topchef als cateraar: alles wat we tot nu toe weten over het huwelijk van Brooklyn Beckham en Nicola Peltz

CelebritiesOp zaterdag is het zover: Brooklyn Beckham (23) en Nicola Peltz (27) geven elkaar het jawoord. Eén ding is alvast zeker: goedkoop is het huwelijk van de jonge tortelduifjes niet. Daarnaast nodigde het koppel ook heel wat bekende gasten uit. Wie komt er allemaal langs? Wie heeft de bruidsjurk van de actrice ontworpen? En wie verzorgt de catering? Dat is alles wat we tot nu toe weten.

De locatie staat alvast vast. Brooklyn Beckham en Nicola Peltz geven elkaar het jawoord in Palm Beach, Florida. Het tweetal huurde voor de gelegenheid geen locatie af. De huwelijksceremonie gaat door in één van de riante villa’s van de familie Peltz. Plaats heeft Nelson Peltz (79) in principe genoeg. Zijn landgoed aan het strand telt 20 badkamers, 26 slaapkamers, 1 fitnesszaal, 1 cinema, 1 binnenzwembad en 1 buitenzwembad. Toch gaat het feest door in zijn tuin, die hij heeft omgetoverd tot een tentenkamp, groot genoeg om een jaarbeurs in te houden. Er wordt ook verwacht dat de feestelijkheden in totaal drie dagen zouden duren.

Volledig scherm Een foto van het landgoed van de familie Peltz. © BSR

De gastenlijst

Er worden vandaag ook heel wat bekende gasten verwacht. Victoria Beckham zou bijvoorbeeld haar voormalige Spice Girls-collega’s uitgenodigd hebben. Ook Eva Longoria, Rocco Ritchie, chef-kok Gordon Ramsay, Gigi Hadid, Nicole Richie, Elizabeth Hurley, Tom Brady en Gisele Bündchen staan op de gastenlijst. Heel eventjes werd er ook gespeculeerd dat prins Harry en Meghan Markle hun opwachting zouden maken op de ceremonie. David Beckham en zijn echtgenote Victoria waren in 2018 immers ook aanwezig op de royal wedding. Ondertussen bevestigde een bron aan het Amerikaanse Page Six wel dat de hertog en hertogin van Sussex niet aanwezig zullen zijn. Wellicht maakt Snoop Dogg het gemis van Harry en Meghan wel goed. De Amerikaanse rapper is namelijk de dj van dienst op het dansfeest. “Mijn cadeau voor het pasgetrouwde koppel”, aldus de rapper, die goed bevriend is met David Beckham, in een interview met The Mirror. Volgens de bron zullen enkele goede vrienden van Brooklyn niet langskomen. Zij zullen volgende maand wel aanwezig zijn op een iets kleinere receptie in Londen.

Geen huwelijk zonder getuigen natuurlijk. Brooklyn koos voor zijn twee broers: Romeo (19) en Cruz (17). Nicola koos dan weer voor haar 93-jarige grootmoeder en haar broer Brad. Harper, het 10-jarige zusjes van Brooklyn, mag zichzelf bruidsmeisje noemen. Vader Beckham kruipt op zijn beurt in de huid van ceremoniemeester. Vermoedelijk heeft hij ook nog een grote verrassing in petto voor het bruidspaar. “Hij neemt zijn taak héél serieus. Hij rept ook met geen woord over de mogelijke verrassing”, klinkt het in Page Six.

Volledig scherm Snoop Dogg is één van de vele bekende namen op de gastenlijst. © Willy Sanjuan/Invision/AP

De jurk

Om haar verloving aan te kondigen droeg Nicola dan wel een jurk van Victoria Beckhams modelijn, maar voor haar bruidsjurk koos de actrice voor het merk Valentino. Er wordt verwacht dat de bruid doorheen de avond ook van outfit zal wisselen. “Victoria heeft wel de vraag gekregen om de jurk te ontwerpen, maar haar modemerk focust zich niet langer op bruidsmode. Ze is dan ook heel gelukkig met het feit dat Nicola voor Valentino gekozen heeft”, klinkt het in Page Six. De bruidsjurk van de actrice komt wel niet gewoon uit de catalogus, maar werd speciaal voor haar gemaakt. Nicola zou haar vriendin en styliste Leslie Fremar gevraagd hebben om samen met haar naar Rome te vliegen. Daar zouden ze samengewerkt hebben met Pierpaolo Piccioli, de ontwerper achter het merk Valentino.

Claude Peltz, de moeder van Nicola, heeft dan weer geholpen met de catering. Thierry Isambert, een Franse chef, werd ondertussen al gespot op het landgoed van de familie Peltz. Isambert is één van de meest prestigieuze chefs in het zuiden van Florida. In het verleden werkte de man ook al voor grote merken zoals Dior, Fendi en MTV. Zijn keuken wordt omschreven als “zeer gestructureerde creaties, gebaseerd op klassieke 17e-eeuwse Europese recepten, doordrenkt met een mix van mediterrane, Caribische en Pacifische invloeden.”

Volledig scherm In juli 2020 kondigden Brooklyn Beckham en Nicola Peltz hun verloving aan. Op de foto draagt de actrice een jurk van Victoria Beckhams modelijn. © Instagram

Nicola Peltz is ondertussen ook alle een hele week druk bezig met alle voorbereiding. Zelf wil ze er zeker van zijn dat ze er op haar paasbest uitziet. De actrice liet dan ook niets aan het toeval over. Rebecca Faria, de masseuse van onder meer Ariana Grande, Hailey Bieber en Jennifer Aniston vloog van Beverly Hills naar Florida om de toekomstige bruid een detox-massage te geven. Kostenplaatje? Zo’n 350 dollar (ongeveer 320 euro). De massage in kwestie “stimuleert bovendien het metabolisme en gaat ook cellulitis tegen”. Daarnaast kreeg Nicola ook nog bezoek van Lena Bratschi, een Zwitserse schoonheidsspecialiste uit Los Angeles.

