“Snikkend bonkte ze op zijn borst”: Meryl Streep werd voor het leven getekend na tragisch liefdesdrama

Celebrities Laatste huis van Lisa Marie Presley staat te koop voor 4,6 miljoen dollar

Het laatste huis waar Lisa Marie Presley (1968 - 2023) woonde in Calabasas, Californië, staat terug te koop. Wie het wil kopen zal wel een flinke duit in ‘t zakje mogen doen, want het landhuis staat op de markt voor zo’n 4,6 miljoen dollar (4,2 miljoen euro).