Smoorverliefd in Cannes: Dua Lipa bevestigt eindelijk relatie met regisseur Romain Gavras op rode loper

celebrities KIJK. Mama van Beyoncé baant zich weg door het publiek tijdens show in Koning Boudewijn­sta­di­on

Het was even schrikken voor enkele fans tijdens de show van Beyoncé in Brussel. Tina Knowles (69), de mama van Queen B, verscheen plots in het publiek. Ze baande zich een weg langs alle fans richting het podium. Waarom de bekende mama net deze weg nam, is een raadsel. Verschillende fans vragen zich af of er nergens een betere doorgang was.