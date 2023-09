Smartphones, BH’s en nu ook een kruk: fan gooit opnieuw voorwerp naar artiest tijdens optreden

Celebrities Joe Jonas spreekt over zijn scheiding tijdens concert: “Als je het niet van deze lippen hoort, geloof het dan niét”

Het is officieel. Joe Jonas (34) en ‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner (27) gaan scheiden. Hoewel de exacte reden van de breuk echter niét werd meegedeeld, blijven er wel steeds meer nieuwe onthullingen en geruchten de kop opsteken. De zanger besloot zijn fans hiervoor te waarschuwen tijdens zijn concert met de Jonas Brothers in Los Angeles. “Als je het niet van deze lippen hoort, geloof het dan niét, oké? Bedankt iedereen voor jullie liefde en steun.”