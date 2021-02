Smaadzaak van Johnny Depp tegen Amber Heard wordt voor derde keer uitgesteld

CelebritiesJohnny Depps (57) smaadproces tegen zijn ex Amber Heard (34) wordt opnieuw uitgesteld. Hij beschuldigt haar van beschadiging van zijn reputatie nadat ze hem beschuldigde van mishandeling. De zaak van 50 miljoen dollar stond gepland voor later dit jaar, maar is nu verplaatst naar april 2022.

De voormalige ‘Pirates of the Caribbean’-ster en de ‘Aquaman’-actrice liggen al sinds hun scheiding in 2017 in de clinch met elkaar, en hun juridische strijd is nog lang niet gaan liggen. Het is ondertussen de derde keer dat de Depp-Heard-smaadzaak wordt uitgesteld. Oorspronkelijk moest ze plaatsvinden in september vorig jaar, maar vanwege de opnames van ‘Fantastic Beasts 3' vroeg Depp zelf om een verplaatsing naar januari. Daarna werd de zaak verzet naar mei, om uiteindelijk nogmaals verzet te worden naar april 2022, dat meldt de nieuwssite Deadline.

De zaak kwam er na een opiniestuk dat Heard schreef voor de Amerikaanse krant Washington Post over vermeende mishandelingen van Depp naar zijn ex-vrouw toe. De acteur beschuldigt zijn ex-vrouw daarom van laster en eerroof en vraagt een schadevergoeding van 50 miljoen dollar (41 miljoen euro). Het proces zal naar verwachting ongeveer twee weken duren. De reden dat de zaak meerdere keren verschoven werd, heeft alles te maken met de prioriteit ervan. Zo geeft de staat Virginia - waar het proces zal doorgaan - voorrang aan strafzaken. In die context, en met processen die langzaam weer op gang komen nu corona in het hele land blijft woeden, kreeg een moordzaak met een verdachte die al achter de tralies zit de procesdatum in mei.

Wat vooraf ging

Het huwelijk van het acteurskoppel was geen lang leven gegund. Ze trouwden in 2015 en nog geen twee jaar later zetten ze een punt achter hun relatie. De aanleiding voor de scheiding was een heftige ruzie tussen de twee in mei 2016. Heard beschuldigde haar echtgenoot van huiselijk geweld en kwam daarop met een blauw oog naar buiten om dat te bewijzen. Depp zou een telefoon naar haar gezicht gegooid hebben en haar daarna meerdere keren met zijn vuist geslagen hebben. Hoewel Depp alle feiten ontkent, leidde de toestand tot een van Hollywoods meest spraakmakende vechtscheidingen.

In 2018 leek de heisa even over, maar na Heards opiniestuk sleepte Johnny Depp zijn ex toch voor de rechter wegens laster en eerroof. In zijn klacht beweerde Depp dat niet Heard, maar hij het slachtoffer is in deze zaak. Daar ging Heard echter niet mee akkoord; zij klaagde hem daarom ook aan voor het dubbele bedrag van 100 miljoen dollar (81,8 miljoen euro).

The Sun

De smaadzaak die Depp heeft lopen tegen zijn ex Amber Heard is niet zijn enige proces. Zo spande hij in juli vorig jaar ook een smaadzaak aan tegen de The Sun. De Britse krant had in 2018 een artikel gepubliceerd waarin het Johnny Depp een ‘wife beater’ (vrouwenmishandelaar) noemde nadat zijn ex-vrouw getuigenissen had gedeeld met de krant. Drie maanden na het intense proces in Londen kwam het verdict: Johnny Depp verloor de zaak wegens genoeg bewijzen dat het verhaal klopte. De acteur liet het daar echter niet bij en stapte naar het Britse hooggerechtshof. Daar zal tussen 15 en 31 maart een hoorzitting plaatsvinden.

