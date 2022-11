Smaadzaak tegen filmregisseur Roman Polanski begint in 2024

De ‘Chinatown’-filmmaker wordt beschuldigd van smaad door uitspraken die hij deed tijdens een interview met een Frans tijdschrift. Dat gebeurde in 2019. Polanski reageerde toen op de feiten waarvan de Britse actrice Charlotte Lewis hem beticht. Volgens haar misbruikte de regisseur haar in de jaren 80, ze was toen zestien jaar oud. “Ze is een leugenaar", klonk het langs Romans kant. Hij haalde daarbij een interview aan met Lewis zelf uit 1991. Daarin zei ze dat ze Polanski’s minnares wilde zijn. Negen jaar later draaide ze haar citaten terug en zei ze dat dat niet waar was. Nadat Polanski zich in 2019 uitliet over de zaak, kloeg ze hem aan wegens smaad.