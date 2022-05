Slotpleidooien in rechtszaak Johnny Depp vs Amber Heard zijn afgerond: wat staat er ons nog te wachten?

In 2018 publiceerde Amber Heard een opiniestuk in ‘The Washington Post’. Daarin schreef ze over huiselijk geweld. De naam van haar ex-geliefde - die ze op haar 23ste leerde kennen op de set van ‘The Rum Diary’ - werd niet één keer genoemd, maar iedereen wist meteen over wie ze het had. Het is voor die column in de Amerikaanse kwaliteitskrant dat Depp nu vijftig miljoen dollar eist van de blonde ‘Aquaman’-actrice. Hij wil zijn naam gezuiverd zien in de hoop zijn tanende carrière te redden. Heard diende niet veel later een counterclaim in tegen Depp en eist op haar beurt 100 miljoen dollar van hem wegens smaad.

Zes weken lang hebben we geluisterd naar straffe advocaten, bizarre psychiaters en opvallende bekentenissen, maar vandaag komt er een einde aan het proces. Op donderdag werden de laatste getuigen opgeroepen. Op vrijdag gaven de advocaten van zowel Depp als Heard hun slotpleidooi. Wanneer het laatste woord gezegd is, is het de beurt aan de zevenkoppige jury. Maar wanneer valt er nu een uitspraak? Dat valt helaas moeilijk in te schatten, omdat er met een jury wordt gewerkt. De timing van de uitspraak hangt af van hoe snel ze het eens worden. De juryleden mogen dagelijks opnieuw samenkomen tot ze tot een conclusie komen.

Wat staat er op het spel?

Om te winnen, moet Johnny Depp niet alleen aantonen dat hij valselijk beschuldigd werd van huiselijk geweld, maar ook dat het essay dat Heard schreef hem wel degelijk schade berokkend heeft. Als hij gelijk krijgt, dan moet Amber Heard hem een schadevergoeding betalen - die waarschijnlijk behoorlijk hoog zal liggen, aangezien hij 50 miljoen dollar van haar eist. Zij heeft wel een tegeneis ingediend voor 100 miljoen dollar. Die wordt ook meegenomen in de besluitvorming. Als besloten wordt dat Johnny Depp wel degelijk aansprakelijk is voor haar claim, dan zal hij ook een schadevergoeding moeten betalen. Het is trouwens ook mogelijk dat de jury niet overtuigd is door beide partijen en dat ze besluiten dat geen van hen een schadevergoeding moet krijgen. “De jury beslist over de schadevergoeding en ja, het is dus goed mogelijk dat er geen wordt toegekend”, liet een woordvoerder voor Johnny Depp al weten aan ‘The New York Post’.

Als de jury besluit dat Amber Heard niet schuldig is, zal ze (een deel van) haar gerechtskosten terug kunnen krijgen. Depp zal daar dan voor moeten opdraaien. Het bedrag dat ze krijgt, zal door een rechter bepaald worden. De twee hoeven trouwens sowieso niet te vrezen voor een gevangenisstraf. Het gaat hier om civiele vordering, geen strafrechtelijke zaak. En dus is een gevangenisstraf uitgesloten.

